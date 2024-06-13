Bakan Yerlikaya: 1 yılda 585 suç çetesi çökertildi İçişleri Bakanı Yerlikaya, "1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik 31 bin 994 operasyon yapıldı, bin 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılım 2023'te 56'ya düştü" açıklamasında bulundu. Organize suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Yerlikaya "1 yılda organize suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon yapıldı, 10 bin 285 kişi gözaltına alındı, 3 bin 891'i tutuklandı, 585 organize suç örgütü çökertildi" dedi

Habertürk Giriş: 13.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:45 facebook

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