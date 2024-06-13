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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması - Son dakika haberi

        Bakan Yerlikaya: 1 yılda 585 suç çetesi çökertildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik 31 bin 994 operasyon yapıldı, bin 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılım 2023'te 56'ya düştü" açıklamasında bulundu. Organize suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Yerlikaya "1 yılda organize suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon yapıldı, 10 bin 285 kişi gözaltına alındı, 3 bin 891'i tutuklandı, 585 organize suç örgütü çökertildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:45
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        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
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