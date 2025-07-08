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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı | Son dakika haberleri

        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini, bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirterek, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:15
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        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

        "Yeşil Vatan'ın" korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım"

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        "YANGINLARA MÜDAHALE GÜCÜMÜZLE DEĞİL, HİÇ YANGIN ÇIKMAMASIYLA GURURLANALIM"

        Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım." ifadesini kullandı.

        Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere değinen Yumaklı, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çekti. Atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini de belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112'yi hemen arayalım. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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