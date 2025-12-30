Habertürk
        Bakan Yumaklı duyurdu! 21 milyon 150 bin lira destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı duyurdu! 21 milyon 150 bin lira destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. 21 milyon 150 bin lira zirai don destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 18:47 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:47
        Bakan Yumaklı duyurdu! Üreticilere zirai don desteği
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

        Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz."

