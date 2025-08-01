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        Haberler Gündem Çevre Bakan Yumaklı: Orman yangınlarına ilişkin dezenformasyon devam ediyor | Son dakika haberleri

        Bakan Yumaklı: Orman yangınlarına ilişkin dezenformasyon devam ediyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının şimdilik bittiğini ancak sosyal medyada bu yangınlara dair dezenformasyonun sürdüğünü belirterek, "Bu fedakar emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yokluğa mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 01:12 Güncelleme: 01.08.2025 - 01:12
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        "Orman yangınlarına ilişkin dezenformasyon devam ediyor"
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        Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar çıktığını anımsatan Yumaklı, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) bu yangıları tek tek söndürdüğünü bildirdi.

        Yumaklı, sosyal medyada "dezenformasyon yangını"nın hız kesmeden devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk 'Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler' kitapçığını da paylaştık. Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor. Çünkü burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor, yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var, nem düşük değil ama etkileşim yüksek. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2 asra yakın tecrübesi ve orman kahramanlarımızın emeğiyle, ormanlarımızı da gerçekleri de korumaya devam edecek. Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek. Bu fedakar emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yokluğa mahkum edeceğiz."

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        #Son dakika haberler
        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
        #orman yangınları
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