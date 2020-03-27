Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atlas Sineması'nın kapanacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aslına uygun restore edilerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan tarihi Atlas Sineması'nın kapanacağına ilişkin, bazı basın yayın kuruluşlarında haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul Sinema Müzesi, Türk sinemasının kalbi olan Yeşilçam'da, tarihi Atlas binasında, Atlas Sineması'nı da kucaklayarak, sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak amacıyla eylülde kapılarını yeniden açacak" ifadesine yer verildi.

Bakanlıkça projelendirilen İstanbul Sinema Müzesi'nin "eğiten, eğlendiren ve ağırlayan" işlevlerleriyle bir bütün olarak yaşayan müze olacağı vurgulanan açıklamada, kronolojik olarak dünyanın en zengin koleksiyonlarından birine sahip olması tasarlanan müzenin, etkileşimli dijital uygulamalarla geleceğin sinemacılarına benzersiz bir deneyim alanı sunacağı belirtildi.

İstanbul Sinema Müzesi'nin Türk sinemasının hafızasının yer alacağı dijital masa uygulaması, artırılmış gerçeklik odası, hologramlar, hiper gerçekçi heykellerle sinemaya ve evrensel sinema kültürüne önemli katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, müzenin insanoğlunun hareketi arayışının mihenk taşı olan Hacivat ve Karagöz ile başlayacak tematik anlatımını, sinema endüstrisi ve izleyici deneyimine ışık tutacak bir koleksiyonla ziyaretçilerine sunacağı bildirildi.

Müzenin daimi koleksiyona dinamik bir katkı sağlayacak süreli ulusal ve uluslararası tematik sergilere de ev sahipliği yapacağı, İstanbul'un kültürel kimliğine önemli katkıda bulunacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Sinema endüstrisi için bir buluşma noktası olacak ortak çalışma alanıyla İstanbul Sinema Müzesi, ulusal ve uluslararası dijital arşivlere erişim olanağı sağlayan bir altyapı ve ihtisas kütüphanesine de sahip olacak. Tarihi Atlas Sineması'nın yenilenmesiyle sinema endüstrimizin ihtiyaç duyduğu gala ve prömiyer gösterimlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilecek sürekli tematik programlarla, sinema sanatının farklı sanat disiplinleriyle buluşması sağlanacak. Tarihi Atlas Sineması, film festivalleri ve özel gösterimlerin vazgeçilmez durağı olacak. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan bu sanat mekanı, her köşesiyle sinemadan bir dünya olan Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin kültürel kimliği ve marka değerine de nitelikli bir katkı sunacak."