        Bakanlık duyurdu: Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza

        Bakanlık duyurdu: Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı

        Giriş: 08.04.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 7 Nisan'da toplantı yaptığı belirtildi.

        Toplantı kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

        Öte yandan Kurul, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda da fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

