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        Haberler Gündem Güncel Bakanlık harekete geçti! 5 kişi engelli kadını darbetti | Son dakika haberleri

        Bakanlık harekete geçti! 5 kişi engelli kadını darbetti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'da sokak ortasında 5 kişi tarafından darbedilen engelli kadına yönelik destek sürecinin başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:57
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        Bakanlık harekete geçti! 5 kişi engelli kadını darbetti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Erzurum’da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

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