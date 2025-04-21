Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yayımladığı 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda genişletmeye gitti.

Buna göre içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir üründe tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde 'Kaşarlı' ibaresi yazılamayacak.

'KAŞARLI PİDE'DEN 'ERİTME PEYNİRLİ PİDE'YE

Açıklamada "Tüketicinin talepleri doğrultusunda toplu tüketim yerlerinde tüketiciye servis edilen veya toplu tüketim yeri veya satış yerlerinde paketlenerek tüketiciye arz edilen gıdaların içeriğinde yer alan tüketicinin satın alma tercihini etkileyecek ve/veya birbirinin yerine kullanılan bileşenler, tüketicinin görebileceği bir yerde gıdanın adıyla birlikte tüketiciye sunulur" denilirken "İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir pide, “Kaşarlı Pide” olarak tüketiciye sunulamaz. “Eritme Peynirli Pide” olarak adlandırılmalı ve tüketiciye bu ad ile sunulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Bununla beraber kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir sandviçin adında da “Kaşarlı Sandviç” yazılamayacağı belirtildi.

'BAKLAVADA YER FISTIĞI KULLANILIYORSA 'YER FISTIKLI BAKLAVA' İBARESİ KULLANILACAK

Açıklamada ayrıca baklava ve yer fıstığı ayrıntısı da yer aldı.