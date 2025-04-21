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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'ndaki düzenlemesine göre içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir üründe tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde 'kaşarlı' ibaresi yazılamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:12
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        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yayımladığı 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda genişletmeye gitti.

        Buna göre içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir üründe tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde 'Kaşarlı' ibaresi yazılamayacak.

        'KAŞARLI PİDE'DEN 'ERİTME PEYNİRLİ PİDE'YE

        Açıklamada "Tüketicinin talepleri doğrultusunda toplu tüketim yerlerinde tüketiciye servis edilen veya toplu tüketim yeri veya satış yerlerinde paketlenerek tüketiciye arz edilen gıdaların içeriğinde yer alan tüketicinin satın alma tercihini etkileyecek ve/veya birbirinin yerine kullanılan bileşenler, tüketicinin görebileceği bir yerde gıdanın adıyla birlikte tüketiciye sunulur" denilirken "İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir pide, “Kaşarlı Pide” olarak tüketiciye sunulamaz. “Eritme Peynirli Pide” olarak adlandırılmalı ve tüketiciye bu ad ile sunulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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        Bununla beraber kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir sandviçin adında da “Kaşarlı Sandviç” yazılamayacağı belirtildi.

        'BAKLAVADA YER FISTIĞI KULLANILIYORSA 'YER FISTIKLI BAKLAVA' İBARESİ KULLANILACAK

        Açıklamada ayrıca baklava ve yer fıstığı ayrıntısı da yer aldı.

        Kılavuzda "Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada “yer fıstıklı” ifadesi kullanılmalı sadece fıstıklıifadesi kullanılmaz" denildi. Yani fıstıklı baklava olarak satılan bir üründe yer fıstığı bulunuyorsa, sayıcı bundan sonra ürünü 'Yer Fıstıklı Baklava' olarak tüketiciye sunmak durumunda kalacak.

        ERİTME PEYNİR NEDİR?

        İşlenmiş peynir kategorisinde olan eritme peynir, genellikle birkaç farklı peynirin (kaşar, beyaz peynir vb.) eritilerek karıştırılmasıyla yapılır.

        İçine süt tozu, krema, yağ gibi katkılar da duruma göre eklenebilir.

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