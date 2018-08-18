Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Galatasaray'ın uzun yıllar kullandığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin satılmasından sonra Kemerburgaz'da yeni bir tesis yapılacağı açıklanmıştı. Geçen yıl Galatasaray'ın önceki başkanı Dursun Özbek'in tanıttığı Kemerburgaz projesinin nereye yapılacağı ise belirtilmemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 gün önce askıya çıkardığı plan değişikliği ile Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadı'na 8 dakika uzaklıkta yapılacak olan Kemerburgaz tesislerine ilk onay çıktı. Söz konusu arazi için hazırlanan Çevre Düzeni Planı değişikliğini onaylandı. Yapılacak spor tesisleri için 5 kat yükseklik sınırı getirildi.





140 BİN METREKARE

Eski başkan Dursun Özbek'in, Türk Telekom Arena Stadı'na 8 dakika mesafede dediği, Kemerburgaz tesislerinin yapılacağı arazi yaklaşık 140 bin metrekare büyüklüğünde. Söz konusu parseller stada yaklaşık 6.5 kilometre uzaklıkta olacak ve eski Kemerburgaz çöplüğünün doğusunda bulunacak.

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