Bakanlıktan 16 milyon TL '6+6' cezası

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Ticaret Bakanlığının, ikinci el araç satışına yönelik Ağustos ayında yürürlüğe giren düzenlemesi kapsamında, Ocak ayında yapılan denetimler sonucu yaklaşık 16 milyon TL'lik ceza kesildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldığı kaydedildi.

Yapılan bu denetimler sonucunda, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere devam edileceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2022'de, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirmişti.

Bakanlık tarafından para cezası uygulanan işletmelerin illere göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı;

- İzmir’de 6 işletmeye toplam 3.271.050 TL;

- Ankara’da 6 işletmeye toplam 2.974.920 TL;

- Samsun’da 1 işletmeye toplam 3.495.692 TL;

- İstanbul’da 4 işletmeye toplam 927.350 TL;

- Kayseri’de 2 işletmeye toplam 934.025 TL;

- Bursa’da 2 işletmeye toplam 886.900 TL;

- Konya’da 2 işletmeye toplam 710.400 TL;

- Erzurum’da 3 işletmeye toplam 656.790 TL;

- Kocaeli’de 2 işletmeye toplam 523.500 TL;

- Balıkesir’de 2 işletmeye toplam 400.000 TL;

- Antalya’da 2 işletmeye toplam 400.000 TL;

- Sakarya’da 1 işletmeye toplam 300.000 TL;

- Eskişehir’de 1 işletmeye toplam 200.000 TL;

- Denizli’de 1 işletmeye toplam 124.500 TL;

- Manisa’da 1 işletmeye toplam 100.000 TL.