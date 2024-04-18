Valilikten açıklama geldi! Tokat'ta yarın okullar tatil mi?
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından okulların durumu öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Konuya ilişkin en net açıklama, Tokat Valiliği'nden geldi. Yapılan bu son dakika açıklaması, "Tokat'ta yarın okullar tatil mi, 19 Nisan Cuma Tokat'ta okul var mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 19 Nisan Cuma Tokat'ta okulların durumu...
Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremler, yarın okullar tatil mi sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi 18 Nisan gecesinde Tokat'ta yaşanan 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Peki, "Tokat'ta yarın okullar tatil mi, 19 Nisan Cuma Tokat'ta okul var mı?" İşte 19 Nisan Cuma günü okullar tatil mi sorusunun yanıtı...
TOKAT'TA DEPREM!
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat Valiliği, Tokat'ta 19 Nisan Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek." ifadeleri kullanıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan grafiğe göre deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun hissedildi.