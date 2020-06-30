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HaberlerSosyal GüvenlikMemurBakanlıktan bin 200 atama
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1200 atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

kamu istihdam
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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