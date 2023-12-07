Bakanlıktan ikinci el araç düzenlemesi açıklaması! 'Tüketici lehine olumlu etkileri gözlemlendi' Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el araç satış kısıtlamalarının uzatılmasına ilişkin karara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir" denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeye aykırı satışların noterlerde engelleneceği de vurgulanarak, "6 ay 6 bin km düzenlemesine aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir" ifadeleri yer aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ocak 2024'te sona erecek iki yönetmelik 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece, satın alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el olarak satılması ile ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarını geçmesi tekrar önlenmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan uzatma kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

"6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı Haberi Görüntüle

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16.8.2022 ve 6.7.2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile “ilan kısıtlamasına” ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

DÜZENLEMEYE AYKIRI SATIŞLAR NOTERLERDE ENGELLENECEK

Yapılan açıklamada, düzenlemeye aykırı satışların noterlerde engelleneceği de vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin km düzenlemesine" aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir" ifadeleri yer aldı.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacağı da vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmaların süreceğini ve gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edileceğini bildirdi.