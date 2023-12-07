Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.823,78 %-0,40
        DOLAR 28,9226 %0,07
        EURO 31,2343 %0,35
        ALTIN 1.891,05 %0,38
        FAİZ 38,20 %-0,47
        GÜMÜŞ GRAM 22,30 %0,11
        BITCOIN 43.484,00 %-0,77
        GBP/TRY 36,3925 %0,23
        EUR/USD 1,0780 %0,17
        BRENT 74,96 %0,89
        ÇEYREK ALTIN 3.091,87 %0,38
        Haberler Ekonomi Otomobil Bakanlıktan ikinci el araç düzenlemesi açıklaması! - Otomobil Haberleri

        Bakanlıktan ikinci el araç düzenlemesi açıklaması! 'Tüketici lehine olumlu etkileri gözlemlendi'

        Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el araç satış kısıtlamalarının uzatılmasına ilişkin karara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir" denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeye aykırı satışların noterlerde engelleneceği de vurgulanarak, "6 ay 6 bin km düzenlemesine aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan ikinci el araç düzenlemesi açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Ocak 2024'te sona erecek iki yönetmelik 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

        Böylece, satın alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el olarak satılması ile ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarını geçmesi tekrar önlenmiş oldu.

        Resmi Gazete'de yayımlanan uzatma kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı Haberi Görüntüle

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16.8.2022 ve 6.7.2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile “ilan kısıtlamasına” ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

        DÜZENLEMEYE AYKIRI SATIŞLAR NOTERLERDE ENGELLENECEK

        Yapılan açıklamada, düzenlemeye aykırı satışların noterlerde engelleneceği de vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin km düzenlemesine" aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir" ifadeleri yer aldı.

        Gerçekleştirilen düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacağı da vurgulandı.

        Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmaların süreceğini ve gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edileceğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı