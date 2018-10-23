Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından önemli satır başları;



- "Birer tüketici olan siz velilerin ve çocuklarınızın okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi, denetimlerimize önemli katkı sağlayacaktır"



- "Öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde, 81 ilde bin 291 eğitim verilmiş, 107 bin 625 öğrenciye ulaşılmıştır. Kantinlerde çalışan personel için hijyen eğitimi alma şartı getirilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 45 bin 29 kantin çalışanı ve MEB personeli eğitilmiştir"

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