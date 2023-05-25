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Bakanlıktan oto bayilerine ceza

Ticaret Bakanlığı, liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep eden ve aksesuar almaya zorlayan 3 yetkili oto bayisine toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı

Bakanlıktan oto bayilerine yüklü miktarda ceza - Ekonomi haberleri
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İşletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda stokçuluk kabul edilerek yasaklanmıştır. İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmaya devam edilmektedir.İşletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda stokçuluk kabul edilerek yasaklanmıştır. İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmaya devam edilmektedir.

Ayrıca, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği düzenleme altına alınmıştır.

Bu kapsamda, 16-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda;
• Ankara’da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği,
• Bursa’da bir yetkili bayi ile Adana’da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı, tespit edilmiş ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 Milyon 458 Bin 600’er TL olmak üzere toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenecektir.
Bakanlığımızca konuya ilişkin denetimler aralıksız sürdürülmekte olup mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde kabahatli işletmeler hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir."

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