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        Haberler Gündem Güncel Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında tutuklama talebi

        Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında tutuklama talebi

        İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran Perşembe günü gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, savcılık ifadesinin ardından "tutuklama" talebi mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balçova Belediye Başkanı'na tutuklama talebi

        Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Seferihisar Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

        ANKA'da yer alan habere göre Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yiğit'in savcılık ifadesinin tamamlandığı öğrenildi. Yiğit'in savcılık tarafından "tutuklama istemiyle" mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

        BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Yiğit ile sevk edilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk edildi. İki isimle birlikte adliyeye getirilen müteahhit E.A ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

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