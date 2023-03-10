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Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanık tahliye edildi

Bağcılar'da baldızını vurmak isterken, balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu'nu başından vuran Murat İşçi'ye tahliye kararı verildi.

Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanık tahliye edildi
DHA

Bağcılar'da 2020 yılının Ekim ayında baldızının arkasından silahla ateş ederken balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu'nu başından vurarak yaralayan Murat İşçi'ye iki ayrı suçtan toplam 6 yıl hapis cezası verildi. Ancak dosyanın istinafta geçireceği süre de göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verildi.

ÇAMAŞIR ASARKEN VURULDU

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat İşçi bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada bilirkişi raporu okundu. Rapora göre olayda yaralanan Hatice Yakupoğlu'na isabet eden mermi çekirdeğinin insan vücudunda ağır yaralanma, uzuv kaybı ve ölüme sebebiyet verebilecek derecede olduğu belirtildi. Ayrıca, Yakupoğlu'nun çamaşır asmak için balkonda bulunduğu anda, mermi çekirdeğinin kendisine isabet ettiği kanaatine varıldı.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Olay sırasında hedef gözeterek ateş etmediğini belirten Murat İşçi, "Şikayetçiyi tanımam. Ne için ateş edeyim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İşçi'nin 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Olası kastla yaralama' suçundan ise 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

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