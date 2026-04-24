Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Baleyi hip hop'la buluşturan gösteri: SWANS

        Genç Bale Tan Sağtürk Akademi, klasik baleyi hip hop ile buluşturan Kuğu Gölü'nü bambaşka bir bakış açısıyla yorumlayan 'SWANS' gösterisiyle, Dünya Dans Günü kapsamında, 28–29 Nisan tarihlerinde PARİBU Art sahnesinde izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baleyi hip hop'la buluşturan gösteri: SWANS

        Genç Bale Tan Sağtürk Akademi’den 57 öğrencinin sahne alacağı “SWANS”, Volkan Ersoy tarafından modern ve neo-klasik bale estetiğini dinamik bir kurgu içinde sahneye koyuluyor. Tchaikovsky’nin zamansız besteleri, günümüz sahne anlayışına uygun şekilde yeniden kurgulanırken; klasik bale dansçılarına eşlik eden hip hop sanatçıları esere ritim, enerji ve fiziksel güç katıyor. 28-29 Nisan'da Paribu Art'ta sahnelenecek olan ve yaklaşık 75 dakika süren SWANS, iki perdeden oluşuyor.

        Genç yıldızların rol alacağı “SWANS”da ödüllü başbalerin Nilay Tahiroğlu konuk sanatçı olarak başrolde yer alacak. Uluslararası Moskova, Seul yarışmalarının ikincisi ve İstanbul Bale yarışmasının birincisi yıldız sanatçı İngiltere’de 7 ayrı şehirde Kuğu Gölü eseri ile 29 temsile imza attıktan sonra Genç Bale Tan Sağtürk Akademi topluluğu ile birlikte sahnede yer alacak. Diğer başrol Prens Siegfred rolünü canlandıracak balet Bartucan Şimşir ise Prix Lausenne, Bosphorus Bale Festivali ve İstanbul Bale yarışmalarında ödül sahibi.

        Bu yorumda Rothbart ve onun dünyası, yalnızca bir karakter değil, karanlığın sahnedeki kolektif temsiline dönüşüyor. Dünya Breaking Şampiyonluğu ile Avrupa Hip Hop Şampiyonluğu ünvanlarına sahip Ceylin Han Çinkitaş’ın hayat verdiği Rothbart, güçlü grup sahneleri ve fiziksel performansla hikâyenin çatışmasını daha görünür kılıyor. Beyaz ve siyah kuğular arasındaki karşıtlık ise sahnede etkileyici bir görsel dile dönüşüyor.

        Klasik anlatıya sadık kalan “SWANS”, prens ve Odette arasındaki aşkı merkezine alırken; soytarılar ve akrobatik koreografilerle anlatıya hareket, özgürlük ve çağdaş bir ritim katıyor. Bale, hip hop ve çağdaş dansın iç içe geçtiği bu özgün yapı, izleyiciye hem tanıdık hem de sürprizlerle dolu bir deneyim vadediyor. Köklerinden beslenen ama bugünün diliyle konuşan “SWANS”, iyiliğin ve sevginin karanlığa galip geldiği umut dolu finaliyle sahneden ayrılıyor. Gösterinin biletleri Paribu Pass ve biletix’te satışta

        #Paribu Art
        #Tan Sağtürk
        #Kuğu Gölü
        #Swans
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
