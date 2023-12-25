Balıkesir ilçeleri: Balıkesir ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Tarihi oldukça eskiye dayanan bu ilimiz özellikle yaz aylarında pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Deniz kıyısında bulunan bir il olması sebebiyle turistik olarak da ilgi çekmektedir. Antik şehirlerden kalan kalıntıları ve doğasıyla bambaşka bir atmosfer yakalanmanıza olanak sağlar. Balıkesir ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Tertemiz havası, mavi koyları ve tarihi kalıntıları şehre kimliğini vermektedir. Balıkesir coğrafi konum itibariyle de ilgi çeken bir ilimizdir. Balıkesir’in ilçelerinden Ayvalık, Yunanistan’ın Midilli adasına komşu konumunda bulunmaktadır. Bu da içinde bulunduğu coğrafi konumun önemini gözler önüne sermektedir. Mavi bayraklı sahilleri, antik kent kalıntıları ve doğayla iç içe bulunan parklarıyla yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çekmeyi başaran Balıkesir, ülkemizin iller nüfus sıralamasında 17. sırada bulunmaktadır. Balıkesir’in iki merkez ilçesi olmak üzere toplam 20 ilçesi bulunmaktadır. Bu 20 ilçe şunlardır:

Merkez İlçeler:

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Altıeylül

Karesi

Diğer İlçeler:

Ayvalık

Balya

Bandırma

Bigadiç

Burhaniye

Dursunbey

Edremit

Erdek

Gömeç

Gönen

Havran

İvrindi

Kepsut

Manyas

Marmara

Savaştepe

Sındırgı

Susurluk

Balıkesir'in İlçeleri

Balıkesir ilimizin güncel nüfusu 1.250.610 kişidir. Bir önceki nüfus sayımına oranla nüfus 10.325 artış göstermiştir. Gelişim içerisinde olan bir şehir olduğundan dolayı sürekli bir göç alma hali mevcuttur. Göçler de nüfusu şekillendiren bir diğer detaylardan biridir. Balıkesir’in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Karesi, en az nüfus yoğunluğuna sahip olduğu ilçe ise Marmara’dır. Balıkesir’in ilçelerinin tam listesi şu şekildedir: Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk.

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Balıkesir Merkez İlçeleri

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir ilimiz, tarih yolculuğunda pek çok farklı medeniyetin egemenliği altında kalmıştır. (Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı) İlimizin temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluştururken turizm anlamında da öne çıkan sahil kasabalarıyla da ünlenmiştir. Çeşitli tesisler ve plajlar, iç turizm talebini karşılamak için yeterlidir. Ayrıca ilde turizme katkısı olan cami, kilise ve harabe gibi çeşitli tarihi eserler de yer almaktadır.

İlde pek çok etkinlik yapıldığına şahit olmaktayız. Ayvalık'ta, Edremit'teki Kazdağları ile Şahinderesi Mevkii'nde ve Merkez'deki Çengeloğlu Mevkii'nde avcılık yapılmaktadır. Ayrıca kıyı bölgesinde yelkencilik yapılır. İl sınırları içerisinde 10 adet müze yer almaktadır. Kısacası Balıkesir ilimiz tarihi kalıntılarıyla, plajları ve doğasıyla bambaşka bir atmosfere sahip bir şehirdir. Balıkesir ilimize bağlı toplam 20 adet ilçe bulunmaktadır. Bu 20 ilçenin ikisi merkez ilçelerden oluşmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

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Merkez İlçeler:

Altıeylül

Karesi

Balıkesir İlçeler Haritası

Balıkesir ilimiz deniz kıyısında konumlanan bir şehirdir. Ancak ilçelerin birbirlerine olan uzaklıkları, kıyıya olan mesafeleri ya da yüzölçümleri ancak harita üzerinde akılda kalıcı olabilmektedir. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve denize olan konumlarına erişim sağlayabilirsiniz. Balıkesir merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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