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İMKB Lisesi öğrencisi Melih Yağcı ise 15 yaşında olduğunu ifade ederek, "Atalarımızın, dedelerimizin geleneğini sürdürmek bizim için gurur kaynağı. Daha nice seneler bunu sürdürmek istiyoruz. Rivayete göre atalarımız gecenin bir yarısı böyle giyinip Yunan askerlerini korkutup kaçırmışlar" diye konuştu.