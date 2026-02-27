Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Balıkesir’e gitmek için en uygun dönem genellikle ilkbahar ve yaz aylarıdır. Nisan–haziran arası doğa yürüyüşleri, Kaz Dağları rotaları ve sahil gezileri için ideal hava koşulları sunarken temmuz–ağustos dönemi Ayvalık, Cunda, Avşa ve Erdek gibi kıyı bölgelerinde deniz tatili yapmak isteyenler için en yoğun sezondur. Sonbahar aylarında ise hem kalabalık azalır hem de zeytin hasadıyla birlikte yöresel yaşam daha yakından gözlemlenebilir.

BALIKESİR’İN NEYİ MEŞHUR?

Balıkesir denince öne çıkanlar Ege ile Marmara arasında uzanan coğrafyanın sunduğu tarımsal zenginlik, güçlü mutfak kültürü ve sahil ilçeleriyle şekillenen yaşam tarzıdır. Edremit Körfezi çevresinde üretilen zeytin ve zeytinyağı kentin en bilinen ürünleri arasında yer alır. Ayvalık hattından çıkan erken hasat yağlar Türkiye genelinde geniş bir bilinirliğe sahiptir.

Susurluk ayranı köpüklü yapısıyla şehirle özdeşleşmiş içeceklerden biridir ve yanında tostla birlikte tüketilir. Höşmerim tatlısı Balıkesir mutfağının simgeleri arasındadır. Peynirle hazırlanan bu tatlı yerel fırın ve pastanelerde bulunur. Manyas ve Gönen tarafında üretilen süt ürünleri kahvaltı sofralarında sık yer alır. Bigadiç ve Sındırgı bölgelerinde hazırlanan ev salçaları, tarhana ve kurutulmuş sebzeler pazarlarda satılır.

Ayvalık tostu sahil ilçelerinde sık karşılaşılan lezzetlerden biridir. Kapıdağ ve Erdek çevresinde deniz ürünleri öne çıkar. Kaz Dağları eteklerinde yetişen kekik, adaçayı ve doğal bal mutfak alışverişinde tercih edilir. Zeytin sabunu ve doğal bakım ürünleri hediyelik seçenekler oluşturur. El dokuması kilimler ve yöresel motifli tekstiller köy pazarlarında bulunur. Gönen kaplıcaları termal geleneği yaşatır. Avşa ve Marmara Adası yaz döneminde yoğun ziyaretçi alır. Cunda sokakları taş evleri ve meyhane kültürüyle bilinir. BALIKESİR'DE NE ALINIR? Balıkesir'de alınabilecek ürünler Ege ile Marmara arasında kalan bereketli coğrafyanın izlerini taşır. Edremit Körfezi çevresinde üretilen zeytin ve erken hasat zeytinyağı mutfak alışverişinin başında gelir. Ayvalık hattından çıkan doğal yağlar cam şişelerde ya da tenekelerde satılır. Zeytin sabunu ve bitkisel bakım ürünleri hediyelik seçenekler arasında yer alır.

Kaz Dağları eteklerinde yetişen kekik, adaçayı ve doğal bal aktarlarda yer alır. Ayvalık tostu için hazırlanan özel ekmekler ve yöresel şarküteri ürünleri sahil ilçelerinde bulunur. Kapıdağ ve Erdek tarafında deniz ürünleriyle hazırlanan konserveler tercih edilir. Cunda çevresinde zeytinyağlı meze çeşitleri ve ev yapımı reçeller rafları doldurur. El dokuması kilimler, yöresel motifli masa örtüleri ve bez çantalar köy pazarlarında görülür. Ahşap oyma küçük süs eşyaları ve seramik objeler turistik çarşılarda yer alır. Avşa ve Marmara Adası hattında doğal sabunlar ve ada temalı hediyelikler satılır. BALIKESİR'DE NERESİ GEZİLİR? Balıkesir, Ege ile Marmara arasında konumlanan yapısı sayesinde deniz turizmi, doğal alanlar ve tarihi yerleşimleri bir arada sunar. Şehir merkezi dışında sahil ilçeleri ve dağ köyleri gezi planının önemli parçalarını oluşturur. Kısa bir hafta sonu kaçamağı da uzun bir yaz tatili de bu bölgede rahatlıkla planlanabilir.

Cunda Adası: Rum mimarisi izleri taşıyan yapıları ve deniz ürünleri restoranlarıyla öne çıkar. Taksiyarhis Kilisesi çevresi ziyaret edilir.

Kaz Dağları: Doğa yürüyüşü, kamp ve yayla havası arayanlar için idealdir. Şelale rotaları ve köy yolları bulunur.

Edremit: Zeytinlik alanları ve sahil şeridiyle tanınır. Akçay ve Altınoluk bu bölgede yer alır.

Altınoluk: Kaz Dağları eteklerinde konumlanır. Deniz ve dağ manzarasını birlikte sunar.

Erdek: Marmara Denizi kıyısında yer alır. Uzun plajları ve Kapıdağ Yarımadası rotasıyla bilinir.

Marmara Adası: Doğal koyları ve mermer ocaklarıyla tanınır. Yaz döneminde yoğun ziyaret alır.

Gönen: Kaplıcalarıyla bilinir. Termal turizm açısından tercih edilir.

Manyas Kuş Cenneti: Doğa meraklılarının ziyaret ettiği sulak alanlardan biridir. Kuş gözlemi yapılır. BALIKESİR’DE YAPILACAK ŞEYLER NELER?