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Balıkesir - İzmir arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Balıkesir - İzmir arası kaç saat?

Hem tarihsel dokunuşların izlerini yansıtan hem de yaz turizminin öne çıkan şehirlerinden İzmir ile Marmara ve Ege Bölgesi’ni çevreleyen Balıkesir arasında bulundukları coğrafi konumlardan ötürü yoğun bir trafik akışı vardır.

Balıkesir İzmir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Balıkesir İzmir Arası Kaç Saat?
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Balıkesir İzmir Arası Kaç Km?

Balıkesir şehrimizin topraklarının bir kısmı Marmara Bölgesi’nde yer alırken bir kısmı da Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. İki coğrafi bölgeyi birleştirici etkiye sahip olan Balıkesir ile Ege’nin incisi konumundaki İzmir arasının kaç kilometre olduğu karşımıza sıkça çıkan sorulardan biridir. İki şehir arasında pek çok seyahat düzenlemektedir. Balıkesir İzmir arası yol mesafesi 204 kilometredir.

Balıkesir İzmir Arası Kaç Saat?

Yolculuk hazırlıklarında kaç saatte gitmek istediğimiz lokasyona varış sağlayacağımızı bilmek isteriz. Bu bilgi kaynağı yolculuk planlamasında bize yol gösterici olacaktır. Bu iki şehir arasında kısa bir yol mesafesi yer almaktadır. Balıkesir İzmir arasının kaç saat olduğu ise tercih edeceğiniz vasıtalara ve yol güzergâhlarına göre değişmektedir. İki şehir arası yolculuk süresi araçla 1 saat 40 dakika kadar sürmektedir. Otobüs ile Balıkesir İzmir arası 2 saat 59 dakikadır. Balıkesir üzerinden İzmir’e gerçekleştirilen aktarmalı uçuşların en kısası 3 saat 40 dakikadır.

İzmir Balıkesir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Arabayla ulaşım özellikle yakın mesafeli şehirler için en iyi alternatiflerden biridir. Hali hazırda kısa olan yolculuk süresi arabayla ulaşımda daha kısalmaktadır. Böylelikle gitmek istediğiniz bölgeye tahmininizden daha kısa sürede ulaşım sağlayabilirsiniz. İzmir Balıkesir arası arabayla O-5 karayolu üzerinden 1 saat 40 dakikadır.

İzmir Balıkesir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arası otobüs yolculuğu araçla seyahatin yanında bir diğer seçenektir. Özellikle araç kiralama seçeneğine sıcak bakmayan ya da kişisel aracı olmayan bireyler için en iyi ulaşım alternatifi otobüslerdir. İki şehir arasında sefer düzenleyen pek çok otobüs firması bulunmaktadır. İzmir Balıkesir arası otobüsle 2 saat 59 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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