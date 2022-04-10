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Balıkesir’de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kan donduran cinayet! Baba ile oğulun tartışması cinayetle sonuçlandı. Gözünü kırpmadan satır darbeleriyle oğlunu öldürülen cinayet zanlısı baba gözaltına alındı

Balıkesir’de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü
Oğlunu satırla öldürdü
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İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satır ile keserek ölümüne neden oldu.

M.S. oğlunu satırla öldürdü...

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.'yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı.

Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı. Barış S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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