Balkan seyahatinizde bu lezzetleri tatmadan geçmeyin! Bulgaristan'ın en ünlü 10 yemeği!

SHOPSKA SALATA: RENKLİ VE SAĞLIKLI BİR SEÇENEK

Shopska Salata, Bulgaristan’ın ulusal yemeği olarak kabul edilir. Domates, salatalık, biber, soğan ve beyaz peynirin bir araya geldiği bu salata, hem görsel hem de tat olarak büyüleyicidir. Balkan mutfağının basit ama etkileyici tatlarından biri.