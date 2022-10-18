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Ballon d'Or ödülü kazananı Karim Benzema kimdir, kaç yaşında?

Ballon d'Or ödülü sahiplerini buldu. Ödülü kazanarak Avrupa'da Yılın futbolcusu seçilen isim ise Cezayir asıllı Fransız milli futbolcu Karim Benzema oldu. Karim Benzema'nın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Ballon d'Or ödülü kazananı Karim Benzema kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?

    Futbol dünyasında en prestijli ödüllerden biri olarak gösterilen 2022 Ballon d'Or (Altın Top)'u Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı. Benzema, aldığı ödülün ardından "Çok genç yaştan beri hiç vazgeçmeden çalıştım. Bu benim hep hayalimdi. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü." ifadelerini kullanandı. İşte Karim Benzema hayatı ve kariyeri...
  • Ballon d'Or ödülü kazananı Karim Benzema kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?

    KARİM BENZEMA KİMDİR?

    1987 Lyon, Fransa doğumlu Cezayir asıllı Fransız milli futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

    KARİM BENZEMA KARİYERİ

    Bron Terraillon

    Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır.

    Olympique Lyonnais

    1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.
  • Ballon d'Or ödülü kazananı Karim Benzema kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?

    Real Madrid

    2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır. 10 Ağustos 2022 tarihinde Eintracht Frankfurt'ta karşı oynadıkları 2022 UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid için 324. golünü atmıştır ve kulübün efsanesi olan Raúl'u geride bırakarak Real Madrid tarihinin en gölcü 2. oyuncusu olmuştur.
  • Ballon d'Or ödülü kazananı Karim Benzema kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?

    Milli Takım Kariyeri

    Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.

    Fransa A Milli Takım

    İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.

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