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Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma filmi konusu ne?

Bu akşam saat 22.15'de SHOW TV ekranlarına gelecek olan Bana Masal Anlatma filminin senaryosu ve yönetmenliği Burak Aksak'a ait. Bana Masal Anlatma komedi tarzında film sevenlerin dikkatini çekiyor. İşte Bana Masal Anlatma oyuncuları ve konusu

Bana Masal Anlatma

Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? soruları komedi tarzında olan Bana Masal Anlatma filmini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bana Masal Anlatma'nın senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Aksak üstlenirken, filmin başrolünde de Fatih Artman ile Hande Doğandemir yer alıyor. İşte Bana Masal Anlatma ile ilgili detaylar...

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma'nın oyuncu kadrosunda Fatih Artman - Rıza, Hande Doğandemir - Ayperi, Devrim Yakut - Selma, Erdal Tosun - Cemal, Tarık Ünlüoğlu - Timur, Gürkan Uygun - Jilet Ali, Cihan Ercan - Kubilay, Burcu Biricik - Ezgi, Cengiz Bozkurt - Nafi, Berat Yenilmez - Yaşar, Ani İpekkaya - Madam, Sadi Celil Cengiz - Haktan, Neslihan Aker - Nalan, Gökçe Bahadır - Neriman, Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası ve Çağlar Ertuğrul - Haşmet yer alıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!” Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman),doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır.

“Bana Masal Anlatma” sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

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