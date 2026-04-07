        Bandırmaspor: 0 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 0 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        1. Lig'de Bandırmaspor ile Sarıyer arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Bandırmaspor - Sarıyer maçında gol sesi yok!

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, sahasında Sarıyer'i ağırladı.

        Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor 52, Sarıyer 43 puana yükseldi.

        Bandırmaspor, ligin gelecek haftasında Bodrum FK deplasmanına gidecek. Sarıyer, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 79 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 46 Ndongala), Muhammed Gümüşkaya, Abdulkadir Parmak (Dk. 37 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 80 Oğuz Ceylan), Badji (Dk. 80 Mucahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba

        SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 71 Hasan Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Ömer Bayram), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Poko (Dk. 90 Aytaç Kara), Camara (Dk. 80 Enver Kulasın), Silva, Eze (Dk. 80 Batuhan Kör)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Dk. 65 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer)

