Bandırmaspor: 0 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
1. Lig'de Bandırmaspor ile Sarıyer arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, sahasında Sarıyer'i ağırladı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 52, Sarıyer 43 puana yükseldi.
Bandırmaspor, ligin gelecek haftasında Bodrum FK deplasmanına gidecek. Sarıyer, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 79 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 46 Ndongala), Muhammed Gümüşkaya, Abdulkadir Parmak (Dk. 37 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 80 Oğuz Ceylan), Badji (Dk. 80 Mucahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 71 Hasan Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Ömer Bayram), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Poko (Dk. 90 Aytaç Kara), Camara (Dk. 80 Enver Kulasın), Silva, Eze (Dk. 80 Batuhan Kör)
Sarı kartlar: Dk. 7 Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Dk. 65 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer)