Bandırmaspor: 2 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bandırmaspor'a yarı finali getiren golleri Edson Mexer ve Lois Diony attı.
Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan ev sahibi ekip, adını yarı finale yazdırdı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Mexer ve 62. dakikada Lois Diony kaydetti.
Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak.
Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Hikmet Çiftçi (Dk. 89 Sergen Piçinciol), Diony (Dk. 89 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 79 Paixao), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 74 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz - Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 86 Mamba), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Dk. 72 Gökhan Akkan), Sylla (Dk. 46 İlkan Sever), Orhan Ovacıklı, Teklic (Dk. 72 Sefa Akgün)
GOLLER: Dk. 45+1 Mexer, Dk. 63 Diony (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata (Erzurumspor FK), Mulumba (Bandırmaspor)