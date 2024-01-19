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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor'a Senegalli golcü - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor'a Senegalli golcü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 31 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Dominique Badji transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 01:36 Güncelleme: 19.01.2024 - 01:36
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        Bandırmaspor'a Senegalli golcü
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        Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji’yi kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Badji ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

        Senegalli Dominique Badji, BU Terriers, Boston Rams, Colorado, Charlotte Independence, Dallas, Nashville, Cincinnati gibi takımlarda forma giyerken kariyerinde 75 kez fileleri havalandırdı.

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