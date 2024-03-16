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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

        Eyüpspor'a 3-2 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:04
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        Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi bitti
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        Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi.

        Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzatma dakikalarında kaybettiğimiz Eyüpspor maçı sonrasında Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yaptığımız toplantıda, takımımızın play-off hedefine yeniden odaklanması için bir enerjiye ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Sayın Eroğlu ve ekibi de yönetim kurulumuza gereken hamleleri yapmak adına yardımcı olarak vedaya hazır olduklarını iletti. Kendilerini anlayışla karşılıyor, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. 1965 Bandırmaspor için her şey yeniden başlıyor ve vazgeçmeden mücadeleye devam ediyoruz" denildi.

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