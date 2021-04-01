Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılıkBankacılık sektörünün mevduatı arttı
ABONE OL

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 121,6 milyar lira artarak 3 trilyon 702,9 milyar liraya yükseldi. Kredi hacmi ise 3 trilyon 605,9 milyar lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 9 milyar 265 milyon dolar azalarak 252 milyar 442 milyon dolara geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 26 Mart ile biten haftada 121 milyar 620 milyon 841 bin lira artarak 3 trilyon 581 milyar 276 milyon 596 bin liradan, 3 trilyon 702 milyar 897 milyon 437 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,52 artışla 1 trilyon 627 milyar 543 milyon 307 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,63 artarak 1 trilyon 930 milyar 594 milyon 276 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 9 milyar 265 milyon dolar azalarak 252 milyar 442 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 223 milyar 667 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 195 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 472 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,52 artarak 653 milyar 722 milyon 716 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler yüzde 1,63 artışla 565 milyar 979 milyon 534 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,01 artarak 211 milyar 709 milyon 722 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 62 milyon 866 bin lirası konut, 9 milyar 276 milyon 698 bin lirası taşıt ve 392 milyar 383 milyon 152 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Mart ile biten haftada 112 milyar 458 milyon 430 bin lira artarak 3 trilyon 605 milyar 919 milyon 171 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,25 arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar oldu
PARAMerkez'in toplam rezervleri açıklandı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla bir araya geldi
PARAKavcıoğlu'ndan 'Yüzde 5' enflasyon vurgusu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3,7 trilyon liraya yükseldi
PARATüketici kredileri arttı
TCMB'den repo ihaleleriyle piyasaya 89 milyar lira
PARAMerkez'den iki repo ihalesi
Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
PARAZiraat Katılım'dan bir ilk
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
PARAGİB duyurdu! Beyanname dönemi başladı
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
PARAPiyasalarda gözler PMI verilerinde
Elon Musk'tan Dogecoin paylaşımı! Dogecoin nedir, nasıl alınır?
PARADogecoin nedir, nasıl alınır?
Kredi faiz oranları 2021 güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Mevduatta stopaj avantajı 2 ay uzatıldı
PARATL mevduata stopaj desteği uzatıldı