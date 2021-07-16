AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Temmuz ile biten haftada 33 milyar 308 milyon 758 bin lira artarak 4 trilyon 18 milyar 487 milyon 121 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 726 milyar 802 milyon 93 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,03 yükselişle 2 trilyon 154 milyar 697 milyon 140 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 865 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 229 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Temmuz itibarıyla 1 milyar 724 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,41 artarak 673 milyar 99 milyon 126 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,01 artışla 562 milyar 105 milyon 320 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,13 yükselişle 238 milyar 156 milyon 918 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 159 milyon 976 bin lirası konut, 10 milyar 181 milyon 115 bin lirası taşıt ve 408 milyar 758 milyon 35 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Temmuz ile biten haftada 6 milyar 63 milyon 37 bin lira artarak 3 trilyon 779 milyar 82 milyon 926 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,99 artış gösterdi.