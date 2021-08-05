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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 30 Temmuz ile biten haftada 20 milyar 327 milyon 364 bin lira artarak 4 trilyon 41 milyar 252 milyon 198 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,52 artışla 1 trilyon 762 milyar 309 milyon 52 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,51 yükselerek 2 trilyon 139 milyar 144 milyon 318 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 59 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 231 milyar 646 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 30 Temmuz itibarıyla 352 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,74 artarak 676 milyar 575 milyon 691 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,33 azalışla 555 milyar 533 milyon 930 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,22 yükselişle 244 milyar 692 milyon 277 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 799 milyon 947 bin lirası konut, 10 milyar 6 milyon 54 bin lirası taşıt ve 412 milyar 769 milyon 690 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 144 milyon 472 bin lira azalarak 3 trilyon 752 milyar 176 milyon 711 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,94 artış gösterdi.