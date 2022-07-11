Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirilmesiyle 9 güne çıkarıldı. Bilindiği üzere bankalar resmi tatil günleri boyunca işlem yapmıyorlar. Bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar "Bankalar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bankaların açılış tarihi...