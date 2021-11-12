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Haberler Para Bankacılık
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Bankaların tarım ve balıkçılığa kredi desteği 150 milyar lirayı aştı

Türk bankacılık sektörü, eylül sonu itibarıyla tarım ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini 2020 yıl sonuna göre 23 milyar 190 milyon lira artırdı. Böylece tarım ve balıkçılık sektörünün toplam kredi stoku 151 milyar 579 milyon liraya yükseldi. Ankara, 10,4 milyar liralık kredi stoku ve yüzde 6,8'lik payla liderliğini sürdürdü. Kredi bakiyesi en düşük beş il Bartın, Karabük, Hakkari, Zonguldak ve Kilis olarak sıralandı

Bankaların tarım ve balıkçılığa kredi desteği 150 milyar lirayı aştı
AA

Tarım Bankacılığı konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankacılık sektörü, çiftçinin ve üreticinin ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle tarım kesiminin yanında yer alıyor.

Bankalar, çiftçilerin ve üreticilerin gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tohum ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ön ödemesiz, hasatta ödeme ya da esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

Ayrıca bankalar, denizlerde, iç sularda ve havuzlarda su ürünleri yetiştiriciliği ile su ürünleri avcılığı faaliyetleriyle uğraşan işletmelerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için de kredi sağlıyor.

KREDİ STOKU 23.2 MİLYAR LİRA ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bankacılık sektörünün tarım ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırdığı kredilerin stoku eylül sonu itibarıyla 151 milyar 579 milyon dolar oldu.

2020 yıl sonunda 128 milyar 389 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, 9 aylık süreçte yüzde 18,1 artış gösterdi. Söz konusu dönemde kredi stokunda 23 milyar 190 milyon lira artış meydana geldi.

Kredi stokunun yüzde 98,2'lik kısmını tarım sektörü kredileri, yüzde 1,8'lik bölümünü balıkçılık alanında kullandırılan krediler oluşturdu.

ANKARA, İZMİR VE ANTALYA İLK ÜÇTE

Tarım ve balıkçılık sektörüne kullandırılan kredilerde Ankara 10,4 milyar liralık kredi soku ile liderliğini sürdürüyor. Yılın 9 aylık döneminde başkentte bu sektördeki kredi stoku 1,9 milyar lira artış gösterirken, geçen yıl sonundan bu yana artış yüzde 22 oldu.

Ankara'yı 8,9 milyar liralık kredi stoku ile İzmir takip ederken, Antalya 8,4 milyar lira ile üçüncü, Konya 8,1 milyar lira ile dördüncü ve Adana 6,1 milyar lira ile beşinci sırada yer aldı. Böylece, tarım ve balıkçılık sektörüne kullandırılan kredilerde Ankara'nın payı yüzde 6,8 olurken, il beş ilin payı ise yüzde 28 düzeyinde gerçekleşti.

Tarım ve balıkçılık alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında, bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il 1 milyar 869 milyon lira ile Ankara oldu. Ankara'yı, 1,7 milyar lira ile Antalya, 1,6 milyar lirayla Konya, 1 milyar lirayla Manisa ve 801 milyon lirayla Adana izledi.

Tarım ve balıkçılık kredi bakiyesinin en az olduğu iller 130,4 milyon lirayla Bartın, 176,3 milyon lirayla Karabük, 212,1 milyon lirayla Hakkari, 225,7 milyon lirayla Zonguldak ve 236,3 milyon lirayla Kilis olarak sıralandı.

Aralık 2020-Eylül 2021 döneminde kredi stoku en fazla olan ilk 10 il şöyle:

İL Aralık 2020 (bin TL) Eylül 2021 Fark (Bin TL) Değişim (Yüzde)
ANKARA 8.504.701 10.373.778 1.869.077 22,0
İZMİR 8.140.067 8.869.811 729.744 9,0
ANTALYA 6.690.243 8.398.765 1.708.522 25,5
KONYA 6.453.116 8.072.336 1.619.220 25,1
ADANA 5.254.282 6.055.528 801.246 15,2
İSTANBUL 5.362.332 5.442.213 79.881 1,5
MANİSA 4.175.731 5.183.647 1.007.916 24,1
MERSİN 4.120.951 4.895.171 774.220 18,8
AYDIN 3.547.777 4.233.680 685.903 19,3
BURSA 3.385.291 3.956.628 571.337 16,9

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