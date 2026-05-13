Banu Kalender vefat etti
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:10
Türk sanat müziği şarkıcısı Banu Kalender, hayatını kaybetti. Şarkıcının bir süredir kanserle savaştığı ve onkoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. 26 Nisan’da evinde aniden fenalaşan Kalender’in kontrol için gittiği hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.
Adnan Şenses’in manevi kızı da olarak tanınan Banu Kalender’in geçtiğimiz günlerde Kartal’da bulunan aile mezarlığında babasının yanına sessiz sedasız defnedildiği öğrenildi.
