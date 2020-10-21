Baraj dizisinin 10. son bölümünde; Nehir’in Nazım’ı seçmesi Tarık için büyük bir hayal kırıklığı yaratır, bu yüzden Fulya ile nişan hazırlıklarını hızlandırır. Nehir’i arayan polis, onun Nazım ile bir ilişkisi olduğunu öğrenir.

BARAJ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Nehir ise Nazım’ın suçlanmasındansa kendini ele vermek ister ama Nazım’ın Nehir’i kaybetmeye hiç niyeti yoktur.

Herkesin yollarının kesiştiği nişan davetinde ise Zahra’nın büyük bir sürprizi olacaktır.