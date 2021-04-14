Baraj dizisinin 35. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 36. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 35. son bölüm özeti...

BARAJ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 35. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur.

Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.