Baraj dizisinin 38. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 39. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

BARAJ 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 38. BÖLÜM ÖZETİ

Zahra’nın Tarık’ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım’ın gerçekleri görmesini sağlamıştır fakat Tarık ve Bahar’ın planı Zahra’nın kısa sürede suçlamasını geri almasına ve Nehir’le Nazım’ın elinde delil kalmamasına sebep olur.

Nehir ve Nazım tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken Halit’in de olanları öğrenmesi gözünü kan bürümesine sebep olur. Bahar’ın Azra hakkındaki gerçekleri öğrenmesinin ise herkesin hayatını derinden etkileyecek sonuçları olacaktır.