1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan Baraj dizisi 12. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Baraj 12. bölümde neler oldu? Ekranların yeni dizilerinden Baraj 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil’in ölümü, Tarık ve Zahra’ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil’in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil’i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık’a çok zor anlar yaşatacaktır.

BARAJ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi takipçileri dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor ancak Baraj 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.