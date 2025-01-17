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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 17 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 17 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak açıklanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı. Peki bugün güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte 17 Ocak 2025 İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:34
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        Sağanak yağmur ve kar yağışı baraj doluluk oranını olumlu yönde etkiliyor. Son günlerde yağan yağışlar sebebiyle İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 17 Ocak 2025 İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) baraj doluluk oranı

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        17 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        17 Ocak Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50.49 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

        Ömerli Barajı: %51,34

        Darlık Barajı: %43,38

        Elmalı Barajı: %90,79

        Terkos Barajı: %54,36

        Alibey Barajı: %35,87

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        Büyükçekmece Barajı: %45,04

        Sazlıdere Barajı: %39,84

        Istrancalar Barajı: %100

        Kazandere Barajı: %82,99

        NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir.

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