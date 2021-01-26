BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır.Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
TELEVİZYON PROJELERİ
|Yapım
|Rol
|Yıl
|Muhteşem Yüzyıl[4]
|Cariye
|2014
|Yasak
|Esma
|2014
|Beyaz Yalan[4]
|Nesrin
|2015
|Kırgın Çiçekler[4]
|Eylül
|2015-2018
|Canevim[4]
|Ceylan
|2019
|Baraj
|Nehir
|2020-
SİNEMA PROJELERİ
|Yapım
|Rol
|Yıl
|Çılgın Dersane 4: Ada
|Deniz
|2015
|Mucize 2: Aşk
|Mızgin
|2019
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