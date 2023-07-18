Barbara Palvin evlendi
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Dylan Sprouse dünya evine girdi
Giriş: 18.07.2023 - 12:25
1
Barbara Palvin (29) ile Dylan Sprouse (30) hayatlarını birleştirdi. Çift, ünlü modelin memleketi Macaristan'da evlendi.
2
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle birbirlerine 'evet' dedi.
3
Barbara Palvin, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti.