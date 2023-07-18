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        Barbara Palvin evlendi

        Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Dylan Sprouse dünya evine girdi

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 12:25
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        Barbara Palvin (29) ile Dylan Sprouse (30) hayatlarını birleştirdi. Çift, ünlü modelin memleketi Macaristan'da evlendi.

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        Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle birbirlerine 'evet' dedi.

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        Barbara Palvin, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti.

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        2018'den bu yana birlikte olan çift sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte oldukları kareleri paylaşıyor.

        #Dylan Sprouse
        #Barbara Palvin
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