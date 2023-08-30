Haberler Dünyadan 'Barbie'nin yıldızı Margot Robbie eşiyle tatilde

'Barbie'nin yıldızı Margot Robbie eşiyle tatilde 'Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile tatil için Yunanistan'ı tercih etti Habertürk Giriş: 30.08.2023 - 12:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:57 facebook

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Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Matthew McConaughey ile birlikte rol aldığı 2013 yapımı 'The Wolf of Wall Street' filminde rol aldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakalayan Margot Robbie, şimdilerde ise 'Barbie' filmiyle bu ününü pekiştiriyor.

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Küresel hasılatı, 1 milyar 300 milyon doları geçen 'Barbie'nin aynı zamanda ortak yapımcıları arasında olması nedeniyle yaklaşık 50 milyon dolar kazandığı konuşulan ünlü aktris, şu sıralar film yapımcısı eşi Tom Ackerley ile Yunanistan'da tatil yapıyor.