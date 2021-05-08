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Barcelona: 0 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve 74 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, yarın akşam sahasında oynayacağı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde Atletico Madrid ile puanını eşitleyip, averajla lider olacak

Barcelona: 0 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında haftaya lider giren Atletico Madrid, zorlu Barcelona deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada her iki takımın kalecileri Jan Oblak (Atletico Madrid) ve Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) yaptıkları önemli kurtarışlarla öne çıkan isimler oldu.

Bu sonuçla Atletico Madrid 77 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 75 puanla 2. sırada kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve 74 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, yarın akşam sahasında oynayacağı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde Atletico Madrid ile puanını eşitleyip, averajla lider olacak.

Diğer yandan karşılaşmanın 27. dakikasında Stefan Savic ile girdiği ikili pozisyonda kafasına bir darbe alan Barcelonalı Sergio Busquets, oyuna devam edemedi.

Busquets'in hastaneye götürüldüğü ve tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

BARCELONA'DAN LUIS SUAREZ'E JEST

Barcelona Kulübü, 2014-2020 yılları arasında bordo-mavili formayı giyen ve bu sezon Atletico Madrid'de oynayan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'e jest yaptı.

Maç öncesi takımlar ısınmak için sahaya çıktığında skor tabelasının olduğu dev ekrandan, "Nou Camp'a Hoş Geldin" yazısının ardından Suarez'in Barcelona formasıyla attığı bazı gollerin olduğu bir video gösterildi.

Uruguaylı futbolcu, ilk defa Atletico Madrid formasıyla Nou Camp'ta maça çıktı.

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