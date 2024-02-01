Barcelona: 1 - Osasuna: 0 MAÇ SONUCU
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 20. hafta mücadelesinde Barcelona, konuk ettiği Osasuna'yı genç yıldız adayı Vitor Roque'nin golüyle 1-0 yendi. Roque'nin Barcelona formasıyla ilk golünü kaydettiği maçı Osasuna, 10 kişi tamamladı.
LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Barcelona, Osasuna'yı ağırladı.
Estadi Olimpic Lluis Companys'ta oynanan müsabakadan Barcelona, 1-0 galip ayrıldı.
Barça'ya 3 puanı getiren golü 63. dakikada Vitor Roque kaydetti.
Böylece 18 yaşındaki Vitor Roque, Barcelona formasıyla ilk golünü kaydetti.
Öte yyandan Osasuna'da Unai Garcia, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 47'ye çıkarırken Osasuna ise 26 puanda kaldı.