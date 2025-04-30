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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona: 3 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 3 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona sahasında Inter ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona'nın gollerini; 24. dakika Yamal, 38. dakikada Ferran Torres, 65. Yann Sommer (K.K) attı. Inter'in golleri ise; 1. dakikada Thruam, 21 ve 63. dakikada Dumfries'den geldi. Karşılaşmanın rövanşı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 23:55
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        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona ile İtalya temsilcisi Inter karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan mücadelede 3-3'lük skorla sona erdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 4 gole sahne oldu. Inter, 1. dakikada Thuram, 21. dakikada Dumfries ile 2-0 öne geçti. Barcelona ise 24. dakikada Lamine Yamal, 38. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-2'ye getirdi.

        Müsabakanın ikinci yarısında ise 63. dakikada Dumfries, Inter'i yeniden öne geçirdi: 3-2. 65. dakikada Yann Sommer'in kendi kalesine attığı golle skor yeniden 3-3'e geldi.

        Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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        HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST!

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 3. golüne asistiyle katkı sağladı. Milli futbolcu 71. dakikada yerini Frattesi'ye bıraktı.

        INTER'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI!

        Inter'in 76. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile bulduğu 4. gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        FİNALİST İTALYA'DA BELLİ OLACAK!

        Karşılaşmanın rövanşı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.

        Kazanan takım finalde Arsenal-PSG maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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