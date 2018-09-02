La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, Nou Camp'ta konuk ettiği Huesca'ya gol oldu yağdı! Katalan ekibi, Serdar Gürler'in da forma giydiği rakibini 8-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı.

Konuk Huesca, 3'te Hernandez'le sürpriz bir şekilde öne geçti: 0-1. 16'da Messi, 24'te kendi ağlarını vuran Pulido ve 39'da Suarez Barça'yı 3-1'lik üstünlüğe taşırken 42'de Gallar Huesca adına farkı bire indirdi ve ilk yarı böyle sona erdi.

Barcelona ikinci yarıda adeta şov yaptı. 48'de Dembele, 52'de Rakitic, 61'de Messi, 81'de Alba ve 90'da penaltıdan Luis Suarez farklı galibiyeti getirdi: 8-2.

Sezon başında Osmanlıspor'dan Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler, yedek başladığı mücadelede 58. dakikada oyuna dahil oldu.

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