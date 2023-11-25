Barcelona deplasmanda Vallecano ile berabere kaldı! İspanya LaLiga 14. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı

İspanya LaLiga 14. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Estadio de Vallecas'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Unai Lopez attı. Barcelona 82. dakikada Lejeune'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Barcelona bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Xavi'nin öğrencileri ligde 3. kez bir maçı beraberlikle tamamladı. Ligde 1 de mağlubiyeti bulunan Katalan devi, 31 puan topladı. Vallecano ise 19 puanda kaldı.