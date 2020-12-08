Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Messi'li Barcelona ile Ronaldo'lu Juventus karşı karşıya geliyor. İki yıldız, 948 gün aradan sonra tekrar karşı karşıya geliyor! Son maç öncesinde Barcelona 15 puanla lider, Juventus ise 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki takım turu garantilerken ilk maçta Barcelona, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
BARCELONA - JUVENTUS
STAT: Camp Nou
SAAT: 23:00
HAKEM: Tobias Stieler
YAYIN: BeIN Sports 2
BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman
JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo
TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo
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